عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 19% على موبايل أوبو Oppo Reno7 Z 5G ثنائي الشريحة

Oppo Reno7 Z 5G
Oppo Reno7 Z 5G

 

مع انتهاء شهر مايو واقتراب شهر يونيو، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض الصيف التي تأتي بخصومات مميزة، خاصة في قسم الإلكترونيات التي أصبحت حاليا باهظة الثمن تحتاج لميزانية كبيرة.

يتوفر هاتف  أوبو  رينو 7 Z الداعم لشبكات الجيل الخامس في إحدى منصات التجارة الإلكترونية بخصم كبير يصل لـ 19% من سعره الأصلي وأصبح معروض للبيع حاليا بسعر 10,899 جنيه فقط، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 128 جيجا، 8 جيجا رام.

Oppo Reno7 Z 5G

في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

مواصفات Oppo Reno7 Z 5G

يأتي جهاز  أوبو  مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.43 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، كثافة بيكسلات 409 نقطة لكل بوصة، مع درجة سطوع قياسية 430 شمعة لكل متر مربع، وذروة سطوع 600 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 85.3%.

يتم تشغيل هاتف  أوبو  رينو بواسطة معالج كوالكوم مجموعة شرائح SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Adreno 619، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC

أحدث هواتف أوبو وهواوي بأسعار رخيصة جدا.. ستقضي على سامسونج

أفضل وأرخص هاتف Reno من أوبو في السوق المصري

يأتي هاتف أوبو رينو ببطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر، سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وتصل من 0 إلى 31% خلال 15 دقيقة، و100% خلال 63 دقيقة، مع نظام تشغيل أندرويد 12 يستند في عمله على واجهة مستخدم ColorOS 12.

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي، نجد في اللوحة الخلفية للهاتف 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا أخرى ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR لتحسين جودة الصور والتباين في الألوان، وكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل مع تقنية HDR والتصوير البانورامي.

أوبو اوبو رينو أوبو رينو 7 Z شبكات الجيل الخامس Oppo Reno7 Z

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

موفقة 18 دولة.. إعلان عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن الانضمام لحلف الناتو

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

موضوعات متعلقة

تطبيق Google contacts يضيف خانة لأعياد ميلاد جهات الاتصال

بمعالج Intel Core i7.. شاومي تكشف الستار عن لاب توب Redmi Book 14

اعرف سعر ومواصفات أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

أعرف مواصفات وسعر أرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

20GB رام.. أوبو تطلق هاتف A1 vitality متوسط المدى بإمكانيات رائعة

نفس الإمكانيات والشكل.. انستجرام يطلق تطبيقا منافسا لـ Twitter قريبا

هواوي تطرح هاتف متوسط الفئة ببطارية 7000 مللي أمبير

قبل آبل.. هواوي تقدم ساعتها الجديدة بخاصية قياس السكر في الدم

ترشيحاتنا

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه رسالة للصين بشأن الرقائق الإلكترونية

الزمالك اليوم| إخطار بعزل مرتضى منصور.. عودة ساسي مشروطة وعواد يقترب من فاركو

هدد بقتل بايدن.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة بشأن حادث البيت الأبيض

سيتم ضربه.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن موقع نووي جديد في إيران

بتهمة ضرب طليقته.. القصة الكاملة لإلقاء القبض على سعد الصغير وبرلنتي عامر

حرب باردة مشتعلة.. انحياز مولدوفا للاتحاد الأوروبي يقابله التردد و4 خناجر لبوتين برقبة الدولة "تفاصيل مثيرة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

أكلة جديدة .. طريقة عمل البصارة بالبسطرمة

النصر في موقف صعب.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ؟ (تفاصيل)

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

فيديو

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بهذا الموعد.. تفاصيل

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ