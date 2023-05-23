خصم 19% على موبايل أوبو Oppo Reno7 Z 5G ثنائي الشريحة

مع انتهاء شهر مايو واقتراب شهر يونيو، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض الصيف التي تأتي بخصومات مميزة، خاصة في قسم الإلكترونيات التي أصبحت حاليا باهظة الثمن تحتاج لميزانية كبيرة.

يتوفر هاتف أوبو رينو 7 Z الداعم لشبكات الجيل الخامس في إحدى منصات التجارة الإلكترونية بخصم كبير يصل لـ 19% من سعره الأصلي وأصبح معروض للبيع حاليا بسعر 10,899 جنيه فقط، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 128 جيجا، 8 جيجا رام.

Oppo Reno7 Z 5G

في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

مواصفات Oppo Reno7 Z 5G

يأتي جهاز أوبو مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.43 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، كثافة بيكسلات 409 نقطة لكل بوصة، مع درجة سطوع قياسية 430 شمعة لكل متر مربع، وذروة سطوع 600 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 85.3%.

يتم تشغيل هاتف أوبو رينو بواسطة معالج كوالكوم مجموعة شرائح SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Adreno 619، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC

يأتي هاتف أوبو رينو ببطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر، سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وتصل من 0 إلى 31% خلال 15 دقيقة، و100% خلال 63 دقيقة، مع نظام تشغيل أندرويد 12 يستند في عمله على واجهة مستخدم ColorOS 12.

بالنسبة لإمكانيات التصوير الفوتوغرافي، نجد في اللوحة الخلفية للهاتف 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا أخرى ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR لتحسين جودة الصور والتباين في الألوان، وكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل مع تقنية HDR والتصوير البانورامي.