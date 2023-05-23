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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديسكو مصر يحيي 3 حفلات بمناسبة إطلاق ألبوم عجايب الديسكو السبعة

صدى البلد

يستعد فريق “ديسكو مصر”، لإحياء حفلين متتالين بمناسبة إنطلاق ألبومهم السابع الذي يحمل عنوان “عجائب الديسكو السبعة”، وذلك مساء 24 ، 25 مايو من الشهر الجاري، بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الفريق.

ومن المقرر أن يقدم “ديسكو مصر”، مجموعة من التراكات المختلفه، لأشهر الأغاني العربية الممزوجه بتوزيعات جديدة

وأضاف “ديسكو مصر”، في تصريحات صحفية، أن الفريق يسير الفترة الحالية بخطة وأهداف محددة، من أجل الاستمرار في النجاح، الذي ظهر فيه طوال السنوات الماضية، بخلاف تقديم جولة حفلات في مصر والخارجسيتم الكشف عنها قريبا.

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وعلى صعيد آخر يستمر احتفالات فريق “ديسكو مصر”، بالالبوم، حيث من المقرر أن يقدمو حفل آخر يوم الجمعة 26 مايو الجاري، داخل “كايرو جاز”، بمدينه السادس من أكتوبر.

يذكر أن “ديسكو مصر” من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط الإندي سين بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهر الفريق بتقديمه "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية  ومن أبرز أعماله “كيفي كدا”،"أحلى واحدة"،"مشاكس".

الاغاني العربية أغنية جديدة اشهر الاغانى ساقية عبدالمنعم الصاوى عبدالمنعم الصاوى

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