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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الاحتفاء به بمهرجان كان.. مخرج عيسى يكشف طريقة اختيار بطل الفيلم

صدى البلد

شارك المخرج مراد مصطفى بفيلمه القصير "عيسى"  في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الذي يقام في الفترة من 16 إلى 27 مايو المقبل، وحصد عرضه الأول ردود فعل قوية وإيجابية من الحاضرين.

 

أكد مراد في تصريحات لـ صدى البلد أن قصة فيلم عيسى مختلفة عن فيلمه السابق "حنة ورد" الذي كانت بطلته سودانية، وأنا أتتبع قصة مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

 

وعن طريقة إختيار بطل العمل قال:" أخترت البطل عن طريق أحد الاصدقاء من جنوب السودان ويعمل مدرب تمثيل، وعقدنا سويا جلسات عمل وتدريبات لتأهيله للعمل. 


 

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وكشف الإعلان الرسمي عن عيسى المهاجر الأفريقي ، يقف في شرفة منزله، لنرى المنطقة حوله تتسم بالعشوائية، ونراه على دراجته النارية يسير شاردًا على الطريق، ويبدو أن في باله العديد من الأسئلة.

فيلم عيسى من أكثر الأفلام العربية المرتقبة في مهرجان كان لهذا العام. ويعرض خلال فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء الساعة 2:15 ظهرًا و7:45 مساءً في قاعة السينما الرسمية لأسبوع النقاد (قاعة ميرامار) ويوم الجمعة الساعة 8:30 مساءً في قاعة سينما فالبون.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، إنتاج مشترك ما بين شركتي ريد ستار و بونانزا وسي سينما وشيفت برودكشن وفيلم كيلينك، ومن إخراج مراد مصطفى.

 

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