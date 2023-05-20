مدحت العدل: إبراهيم عيسى لم يقصد إهانة كتاب الدراما.. فيديو

قال الكاتب والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل أن الكاتب إبراهيم عيسى، لم يكن يقصد إهانة أسامة أنور عكاشة أو غيره من الكتاب عندما قال في تصريح له أنه امتداد لعكاشة ويعوض عدم وجوده في الكتابة، مشيرا إلى أن إبراهيم عيسي وصف مسلسل عملة نادرة بالعمل النادر.

مصر منبع للمفكرين والموهوبين

وشدد العدل خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن مصر طيلة عمرها منبع للمفكرين والموهوبين موضحا أنه رفض تلقي أي "فلوس" في فيلم "آيس كريم في جليم" رغم أن المخرج خيري بشارة طلب مساعدته في هذا الفيلم.