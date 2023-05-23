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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. ضبط 79 طن من محصول القمح بهدف الاحتكار بسمالوط

ضبط كميه من القمح
ضبط كميه من القمح بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا  ضبط كميات من القمح تصل الى 79 طن من المحصول بهدف الاحتكار حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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يأتي ذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023 بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

 

وقال سعيد محمد رئيس المركز إنه أثناء المرور على الشون بنطاق المركز والمدينة وقد تلاحظ وجود بعض الكميات الكبيرة من محصول القمح بأحد المصانع حيث تم ضبط 30 طن قمح وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وارسالها إلى شونية اسطال وذلك لتخزين المحصول، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم ضبط 4 سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار  حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 49 طن ولم تحصل على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة فت اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها للشون المخصصة لذلك.

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