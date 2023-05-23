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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا والناتو يبحثان قضايا التعاون والشراكة بين الجانبين

صدى البلد

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان، عقد اجتماعا مع الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى خافيير كولومينا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء -في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية- أن باشينيان وكولومينا ناقشا "القضايا المتعلقة بالشراكة والتعاون بين أرمينيا وحلف شمال الأطلسي".

كما ناقشا الوضع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان، وترسيم الحدود وضمان أمنها واستقرارها بين البلدين، إلى جانب الوضع حول ناجورنو قره باغ، ولا سيما في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في المنطقة نتيجة الإغلاق غير القانوني لممر لاتشين من قبل أذربيجان، مقدمة آلية دولية للحوار بين باكو وستيباناكيرت وقضايا أخرى.

يُشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.
 

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