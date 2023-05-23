رئيس الهستدروت الإسرائيلي: أصبحنا منبوذين في عيون العديد من دول العالم

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية “الهستدروت” أرنون بار ديفيد، إن الوضع الاجتماعي في إسرائيل أصبح خطيرًا وإشكاليًا، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف بار ديفيد، في مؤتمر هرتسليا "لقد أصبحنا منبوذين في عيون العديد من دول العالم، قادتنا غير مقبولين في الدول الغربية".

وأوضح إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس لديها خطة عمل، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية كانوا يتعاملون فقط مع خطة التشريعات القانونية.

وتابع "الثورة تمزق المجتمع الإسرائيلي، يجب إيقاف التشريع الآن ما لم نتوصل إلى تفاهم في منزل الرئيس"

والسبت الماضي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، في عدة مدن بينها تل أبيب وحيفا وهرتسليا ونتانيا، للأسبوع الـ 20 على التوالي، احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها وسط رفض من المعارضة.