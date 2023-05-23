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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحبتور: العلاقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد قوية ومميزة.. فيديو

خلف الحبتور
خلف الحبتور

أشاد خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بالعلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد؛ واصفًا هذه العلاقة بأنها أخوية.

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وقال الحبتور، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عبر تقنية زوم، إن الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد أشقاء من دم واحد؛ والعلاقة بينهما قوية جدًا.

وأضاف خلف الحبتور، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حين بدأ الاستثمار لم يكن قد أكمل تعليمه، ولم يكن يملك قرشًا واحدًا، واستقدم مهندسا مصريا وإداريا فلسطينيا كانا مطرودين من عملهما، واتفق معهما على بداية العمل سويًا؛ ليستأجر مكتبًا مكونا من غرفتين عند رجل أعمال معروف بدبي بعد ذلك.

وتابع رجل الأعمال الإماراتي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أنه بدأ الخطوة الأولى ثم الثانية؛ وتلقى دعمًا قويًا من الشيخ راشد وأمر بأن ينفذ الحبتور المشروعات الكبرى بالإمارات ومنها مطار دبي ونادي الضباط؛ حيث كان يقدم الأعمال بدقة عالية، وتكاليف قليلة.

وأوضح الحبتور، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر تقنية زوم، أن أرباح الاقتصاد في دبي أفضل من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أنه اشترى مجموعة فنادق في أوروبا كنوع من الاستثمار.

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