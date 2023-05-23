بخصوص رياض سلامة.. طلب عاجل من الخارجية الأمريكية للحكومة اللبنانية

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من الحكومة اللبنانية تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي خلفا لـ رياض سلامة المتهم بقضايا التزوير وغسل الأموال.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في باين لها، إنه من المهم أن تحترم الحكومة اللبنانية العملية القائمة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية،بأن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لاتهامة بالتزوير وغسيل الأموال.

وفي وقت سابق، وجه ممثلي الادعاء الفرنسي اتهامات لرياض سلامة بالتزوير وغسل الأموال، وفقا لرويترز.

وورد الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو المقبل.