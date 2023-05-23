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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البارالمبية تعلن عن تنظيم مصر ثلاث بطولات دولية وانشاء اول شركة استثمار رياضي

صدى البلد

عقدت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مؤتمرا صحفيا موسعا، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن فعاليات اللجنة خلال المرحلة المقبلة من بينها الإعلان عن اليوم البارالمبي الوطنى.

شهد المؤتمر حضور عمرو الحداد نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،  وأندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ،  ورؤساء الاتحادات والأندية وعدد كبير من رموز الرياضة المصرية البارالمبية والأولمبية.


ويتم خلال مؤتمر توقيع مذكرة التفاهم للشراكة الاستثمارية للجنة البارالمبية المصري والاتحادات والاولمبية والبارالمبية.


أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى فى المؤتمر الذى يستضيفه قصر عابدين عن تأسيس أول شركة مساهمة في تاريخ الرياضة المصرية بين اللجنة والاتحادات الرياضية البارالمبية والاتحادات الرياضية الأوليمبية واللجان التابعة ولها نشاط باراليمبى والاستثمار الخاص، تحت اسم الشركة البارالمبية للاستثمار فى المجال الرياضي، وذلك وفقا لقانون الشركات المساهمة وقانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

وتعمل الشركة فى مجال الاستثمار الرياضي لزيادة حجم الرعاية للجنة والاتحادات، فى مجالات التسويق الرياضي، التجارة فى أدوات وأجهزة الأشخاص ذوى الاعاقة، تنظيم المسابقات المحلية والدولية، والاستشارات الرياضية والهياكل الإدارية، ومجالات أخرى تقترحها الاتحادات ويوافق عليها الجميع. ويتم تأسيس الشركة برأس مال 20 مليون جنيه تكون نسبة اللجنة البارالمبية فيها 20 بالمائة، ولكل اتحاد من الاتحادات 5 بالمائة من الأسهم تتحملها عنه اللجنة وقت التأسيس، و15 بالمائة للمستثمر الخاص.

كما تم خلال المؤتمر الإعلان عن الشعار الجديد للجنة والذ تم اعتماده رسميا من اللجنه البارالمبية الدولية ، بالإضافة للإعلان عن حصول اللجنة على شهادة الايزو فى الإدارة، والإعلان عن البطولات والأحداث الدولية التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها بطولة العالم لرفع الأثقال وبطولة مصر الدولية للسباحة .


والتقدم بملف استضافة بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2027 .
وآخر استعدادات المنتخبات البارالمبية لباراليمبياد باريس 2024.

من جانبه قال حسام الدين مصطفى، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل الأحداث المتلاحقة والأنشطة المكثفة للفعاليات البارالمبية وهو ما يؤكد الحراك الكبير الذى تشهده مصر حاليا في النشاط البارالمبي الذى يأتي بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة ومختلف الهيئات المتخصصة فى هذا الأمر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأساسى لكل الأنشطة البارالمبية ولأبطالها ويحرص دائما على تكريمهم ومساندتهم ودعمهم بكافة الأشكال .

كما نجحت اللجنة البارالمبية المصرية في الفوز بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية فى الفترة القادمه حيث احتفلت البارالمبية الدولية بفوز مصر لتنظيم مؤتمر vista العلمي الذى يتم تنظيمه لاول مره خارج قارة أوروبا والذى ينطلق في الفترة من 31,اكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم بمشاركة ما يقرب من 450 باحث ومتخصص 


وتوفر منظمة VISTA منصة دولية مهمة للعلماء لتبادل أحدث المعلومات والأبحاث والتطوير والخبرات الحالية المتعلقة بالرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة والحركة البارالمبية.


كذلك سيتم  الإعلان عن  تنظيم بطوله العالم  لرفع الأثقال وبطولة مصر الدولية للسباحة والاعلان عن إنشاء أول شركة  استثمار رياضي للجنه البارالمبية وبمشاركة الاتحادات واللجان التابعة لها كشركاء بالأسهم فيها وهى التجربة الأولى من نوعها فى مصر  والتى تتيح للأسرة البارالمبية ايجاد موارد مالية لها تساهم فى تطوير والصرف على شئونهم الرياضيه .

فيما أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في كلمته التى ألقاها عبر الفيديو كونفراس لوجوده في شرم الشيخ بالتزام رئاسي بأنه سعيد بالتطور الذى حدث في اللجنة البارالمبية المصرية وحالة التفاهم الموجودة بين أعضاء مجلس إدارتها وهو ما انعكس على أدائها الإيجابي لكل افراد الأسرة البارالمبية .


وأكد أن الدولة تقف بجانب كل الرياضيين وخاصة من من الرياضيين ذوى الإعاقة بكل أنواعها وتوفر لهم كل ما يحتاجونه .


وأكد على أنه ينتظر من اللاعبين الابطال بذل قصارى جهدهم لرفع علم مصر عاليا فى البطولات القارية والدولية والاستعداد جيدا الدرة البارالمبية باريس 2024 .


وقد حضر الحفل الدكتور نبيل سالم الرئيس التاريخي للجنه البارالمبية وزوجته الإعلامية القديرة سناء منصور والذى تم اطلاق  جائزة  التميز الرياضى باسمه  كما حضر كلا من الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية و اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ،( اوكسا ) 

وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية منهم على حسب الله والدكتور وجيه عزام  ومعتز عاشور وعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب والشورى يتقدمهم الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة 


جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكابتن عماد رمضان والكابتن ايهاب حسنين والمهندسة امل مبدى  والكابتن شعبان الخطيب والدكتور أشرف العجيل والإعلام ومحمد يحيى يوسف 
بجانب عدد من رموز ومشايخ ورياضيين الالعاب البارالمبية ونجوم الصحافة والإعلام

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