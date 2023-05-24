دون وقوع إصابات.. إسقاط طائرة مسيرة فوق بيلجورود

كشف حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، عن إسقاط طائرة مسيرة في المقاطعة، دون وقوع إصابات.

وحسب “روسيا اليوم”، قال جلادكوف في منشور على "تيليجرام"، مساء الثلاثاء، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود".

وأضاف: "حسب المعلومات الأولية، لا يوجد مصابون. وتعمل الأجهزة المعنية على الأرض لتدقيق المعلومات حول عواقب الحادث".

وقبل ذلك أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود عن سقوط عبوة ناسفة على أحد طرق السيارات في المركز الإداري للمقاطعة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات بين السكان، فيما تضررت سيارة واحدة.

يأتي ذلك بعد تسلل مجموعة مجهولة إلى مقاطعة بيلجورود الروسية من الأراضي الأوكرانية يوم الاثنين، وتنفيذها هجمات في منطقة جرايفورون بالمقاطعة المذكورة، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين، حسب السلطات المحلية.