أخبار الفن: تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى.. تامر حسنى ينشر صورا جديدة من حفل زفاف هالة عمر

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نشر الفنان تامر حسنى مجموعة من الصور الجديدة من حفل زفاف هالة عمر مسؤولة العلاقات العامة والسوشيال ميديا الخاصة به وذلك عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

شارك الفنان تامر حسني فيديو له رفقة عروسة وزوجها من حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب الفنان تامر :"لكل اللي بيسأل عن ايه وجه القرابة بيني و بين العروسه الجميله دي شايف اسأله كتير انا هحكيلكوا ،هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة و من المقاتلين و المدافعين عن تامر على الانترنت".

تعرض الفنان أشرف مصيلحى تعرضت إلى التهابات فى الجسم ، دخل على آثرها العناية المركزة الساعات الماضية.

وغادر الفنان أشرف مصيلحى غرفة العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية بعد تحسن فى حالته .

يذكر أن توفيت والدة الفنان اشرف مصيلحي وحماه المخرجة منال الصيفي ، يوم 8 مايو الماضى وذلك بحسب ما نشره شقيق الاخيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم يوم الخميس المقبل 1 يونيو ، فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

حرص المحامي ياسر قنطوش على توجيه الشكر للمطرب عمرو مصطفى بعد إنهاء خلافه مع ورثة أم كلثوم بعد تجسيدها بالذكاء الاصطناعي.