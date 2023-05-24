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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة في السودان وسوريا واللاجئين.. اجتماعات مهمة لوزير الخارجية في جنيف

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه، اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، في مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية في جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

وكشف أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته بكل من مارتن جريفيث، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وفيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفولكر ترك المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن إيمي بوب المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة. 

وستتناول لقاءات الوزير بحث سبل تعزيز برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك تنسيق الجهود بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، بما فى ذلك الأزمة السودانية وتأثيراتها وسبل توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوداني الشقيق.

وتابع المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري سيلتقي أيضاً خلال تواجده بجنيف بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم حول سبل التعامل مع الأزمة السورية خلال الفترة القادمة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

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