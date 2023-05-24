تحرك برلماني بشأن هروب بطل المصارعة أحمد بغدودة من بعثة المنتخب في تونس

تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن ما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث أوضح أن هناك أخبار تناقلها رواد السوشيال ميديا من شأنها أن تضر بالرياضة المصرية.

حيث تداولت أخبار عن هروب واختفاء لاعب منتخب مصر للمصارعة ، بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث فوجئت البعثة المصرية بغياب المصارع بغدودة في اليوم التالى من تتويجه بميدالية فضية في البطولة الإفريقية التي أُقيمت بتونس الأسبوع الماضي.

واكمل عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له ، أنه تداول بعض المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي اخبارا لا نعلم مدي صحتها بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده، وهي اخبار لو صحت لكان من شأنها اثارة البلبلة في الشارع الرياضى.

وأضاف: كما أن هناك أخبارا أخرى متداولة بشأن سفر اللاعب الى فرنسا وانضمامه إلى منتخب فرنسا ، وأن الجانب المصري أتخذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الرياضي ومنعه من تمثيل علم آخر، عبر الاتصال بسفارة مصر بتونس وفرنسا، وإخطار الاتحاد الدولي للمصارعة بالحادثة.

وهناك اخبار أخرى بشأن مسؤولية رئيس البعثة المصرية لعدم حجزه جوازات سفر الرياضيين عند الوصول إلى تونس، وهو ما سهّل عملية مغادرة اللاعب ولم يكشف المسؤولون المصريون أسباب هروب المصارع.

وتابع: واقعة هروب الرياضيين المصريين التي تكررت في الآونة الأخيرة، أعادت تسليط الضوء مجددا على مشاكل الاتحادات الرياضية في مصر، سواء في ما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات.

وأضاف احمد مهني، أن هذا الامر يجب أن يتم فتح تحقيق موسع فيه من خلال وزارة الشباب والرياضة للوقوف على أسباب ومجريات موضوع اللاعب المصري احمد بغدودة.

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بإحالة الطلب الى لجنة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم بشأن التحقيق في موضوع هروب اللاعب احمد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس.