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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في وسط الشارع.. شاب يقتل عمه أمام ابوه بسبب الإيجار في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

أنهى شاب عشريني حياة عمه في الجيزة، وذلك أمام أعين والده بمنطقة الوراق على أثر خلافات بين والده وعمه بسبب إيجار أحد المحلات التجارية.

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شاب يقتل عمه في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة أفاد بورود بلاغ تضمن نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين شاب ووالده وعمه، وسقوط قتيل بينهما، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال وكشف ملابسات الواقعة.

وأنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على جثة شخص يدعى ط م بالغ من العمر 55 عاما، يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة أودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

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خلاف على إيجار وراء جريمة الوراق

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه ويدعى ك ع بالغ من العمر 29 عاما، حيث سدد إلى عمه طعنة أودت بحياته في الحال.

وتبين من التحريات الأمنية، نشوب مشادة كلامية بين المتهم ووالده مع عمه بسبب خلافات على إيجار محل تجاري بمنطقة الوراق، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الشاب بتسديد طعنة مستخدما آلة حادة، إلى عمه أمام أعين والده سقط على أثرها جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، في ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، حيث إعترف بنشوب مشادة كلامية بين والده وعمه بسبب خلافات على إيجار محل تجاري، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بتسديد طعنة إلى عمه أودت بحياته في الحال.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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