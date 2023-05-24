إزالة 13 حالة تعد على مساحة 1699 م٢ في 5 مراكز بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 13 حالة تعد على مساحة 1699 م 2 عبارة عن :

- إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1084 بنطاق الوحدات المحلية لقري المسين و طيبة وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتيه و شدات خشبية.

- إزالة 3 حالات تعدى فى المهد بمساحة 265 م2 بقرى الخريجين بوادى النطرون.

- فك شدة خشبية لسمل مسلح بمساحة 150 م2 تابعة لهئيه الأوقاف بقريه الرمل التابعة للوحدة المحلية للساحل برشيد.

- إزالة مبانى بالطوب الأحمر أول علوى بمساحة 100 م2 بكفر الدوار.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 100 م2 بقرية كوم الفرج بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.