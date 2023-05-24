والدة صيدلي حلوان بعد حكم المحكمة: الحمد لله.. ربنا برد ناري

أعربت والدة ولاء زايد، صيدلي حلوان، عن سعادتها بعد صدور حكم المحكمة في حق المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و10 سنوات لمتهمين، قائلة “ربنا برد ناري”.

وأضافت والدة صيدلي حلوان، “الحمد لله على قضاء الله، انا دلوقتي اقدر انام وانا مرتاحة، بعد صدور حكم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لزوجة صيدلي حلوان و4 آخرين، والسجن لمدة 10 سنوات في حق متهمين”.

وكانت دخلت زوجة صيدلي حلوان في نوبة بكاء بعد صدور حكم المحكمة بالسجن لمدة ١٥ عاما في حق المتهمة وآخرين، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهمين في قضية احتجاز وتعذيب ولاء زايد.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة زوجة صيدلي حلوان و4 آخرين بالسجن لمدة ١٥ عاما، و١٠ سنوات لمتهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بـ «صيدلي حلوان».

ووصل المتهمون، في تمام الساعة الحادية من ظهر اليوم، حيث تم إيداعهم داخل الحجز الخلفي لمبنى المحكمة لحين بدء محاكمتهم في واقعة احتجاز المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، كما وصلت أسرة المجني عليه انتظارا لبدء المحاكمة.

صيدلي حلوان

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكاب جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامها ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وسارت التحقيقات علي نحو أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية (صيدلانية) بادعاء اهليته انهم هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وقد شملت الاتهامات احتجاز المتهمين للمجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وقد تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذين أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا منهم نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي انتهت تحرياته الي حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.