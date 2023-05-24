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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوشيال ميديا.. مستقبل أوسوريو في الزمالك مرتبط بنتيجة مباراة طلائع الجيش وساويرس يوجه رسالة لبغدودة

أوسوريو
أوسوريو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شوبير: الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر بالدوري حتى الآن

احتفل الإعلامي أحمد شوبير، بانتصارات النادي الأهلي في الدوري الممتاز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: “الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدوري الممتاز حتي الان”.

ارجع وأنا هصلح اللي ضايقك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى أحمد بغدودة

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس: “ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك.. إحنا ولاد بلدك عايزينك”.

قرار جديد من فرج عامر بشأن جراحة جونيور أجايي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن قرار النادي بشأن جراحة اللاعب جونيور أجايي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر: “إجراء الجراحة لـ أجايي وسموحة لن يتأخر عن لاعبه”.

محمد رمضان برفقه طفلة من مرضى السرطان بكواليس تصوير فيلم ع الزيرو

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له من كواليس تصوير فيلم “ع الزيرو” في المنصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر محمد رمضان برفقه طفلة صغيرة من مرضي السرطان، وعلق كاتبًا: “زارتني في تصوير فيلم ع الزيرو جميلة جميلات المنصورة حبيبتي حورية ربنا يعافيها و يكمل علاجها على خير وتبقى أحسن عروسة في الدنيا كلها”.

مستقبل أوسوريو في الزمالك مهدد ومرهون بنتيجة مباراته مع طلائع الجيش بالدوري

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن حقيقة إلغاء التعاقد مع مدرب نادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه: “خاص.. الزمالك يدرس فسخ التعاقد مع أوسوريو حال تحقيق نتيجة سلبية أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري”.

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