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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان برفقه طفلة من مرضى السرطان بكواليس تصوير فيلم ع الزيرو

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له من كواليس تصوير فيلم “ع الزيرو” في المنصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر محمد رمضان برفقه طفلة صغيرة من مرضي السرطان، وعلق كاتبًا: “زارتني في تصوير فيلم ع الزيرو جميلة جميلات المنصورة حبيبتي حورية ربنا يعافيها و يكمل علاجها على خير وتبقى أحسن عروسة في الدنيا كلها”.

ويواصل صناع فيلم “ع الزيرو” بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللى كريم تصوير المشاهد المتبقية بالمنصورة استعدادًا لعرضه فى موسم عيد الأضحى.

وبدأ محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد ع الزيرو قبل موسم رمضان الماضي إلا أنه أوقف تصويره بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جعفر العمدة وفيلم هارلي الذي عرض في موسم عيد الفطر.

هارلي  

ويعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 34770088 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان تصوير فيلم “ع الزيرو” فيلم “ع الزيرو” ع الزيرو فيلم هارلي

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