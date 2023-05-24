الاتحاد الأوروبي: لا يوجد شيء اسمه منطقة ب أو ج إنها فلسطين

علق ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، اليوم الأربعاء، على الإجراءات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة وقرار الاحتلال حول عودة المستوطنين إلى بؤرة “حومش”.

وقال بورجسدورف خلال جولة في شمال الضفة الغربية مع مجموعة من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين: "ما يحدث في حومش ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي ، إنه انتهاك للقانون المحلي الإسرائيلي أيضا.

وأضاف وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية : "لا يوجد شيء اسمه منطقة ب وج ، إنها فلسطين كلها".

وتشمل الجولة بحسب الصحيفة العبرية، من بين أمور أخرى ، زيارة إلى سبسطية للاطلاع على ما تتعرض له البلدة وقرية برقة شمال غرب نابلس، من انتهاكات إسرائيلية، خاصة للمناطق الأثرية.

من جانبها قالت حركة تدعي "شالوم أخشاف" الإسرائيلية، أن "الحكومة الأكثر تطرفا وخطورة في تاريخ البلاد تجرنا إلى كارثة. وبدلا من إخلاء البؤرة الاستيطانية في حومش والعناية بالأمن ، تستثمر الحكومة أموالنا في تطوير المنطقة ، وتكافئ الجريمة والعنف والسرقة والإضرار بالأمن ".

وفي وقت سابق اليوم، أدان الاتحاد الأوروبي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية "حومش" بالضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.

وقال، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

وندد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معبرا عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطنا بينهم 78 طفلا، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعيا إسرائيل إلى ضمان المساءلة.