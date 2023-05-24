عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: لا يوجد شيء اسمه منطقة ب أو ج إنها فلسطين

صورة للمستوطنيين
صورة للمستوطنيين الإسرائيليين في حومش

علق ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، اليوم الأربعاء، على الإجراءات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة وقرار الاحتلال حول عودة المستوطنين إلى بؤرة “حومش”.

وقال بورجسدورف خلال جولة في شمال الضفة الغربية مع مجموعة من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين: "ما يحدث في حومش ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي ، إنه انتهاك للقانون المحلي الإسرائيلي أيضا.

وأضاف وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية : "لا يوجد شيء اسمه منطقة ب وج ، إنها فلسطين كلها".

وتشمل الجولة بحسب الصحيفة العبرية، من بين أمور أخرى ، زيارة إلى سبسطية للاطلاع على ما تتعرض له البلدة وقرية برقة شمال غرب نابلس، من انتهاكات إسرائيلية، خاصة للمناطق الأثرية.

من جانبها قالت حركة تدعي "شالوم أخشاف" الإسرائيلية، أن "الحكومة الأكثر تطرفا وخطورة في تاريخ البلاد تجرنا إلى كارثة. وبدلا من إخلاء البؤرة الاستيطانية في حومش والعناية بالأمن ، تستثمر الحكومة أموالنا في تطوير المنطقة ، وتكافئ الجريمة والعنف والسرقة والإضرار بالأمن ".

وفي وقت سابق اليوم، أدان الاتحاد الأوروبي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية "حومش" بالضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.

وقال، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

وندد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معبرا عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطنا بينهم 78 طفلا، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعيا إسرائيل إلى ضمان المساءلة.

الاتحاد الأوروبي فلسطين سفين كون فون بورجسدورف شمال الضفة الغربية المحتلة المستوطنين حومش إسرائيل انتهاكات إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

يدرس فسخ التعاقد.. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف: جارتي رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

موسم صفري.. الزمالك مهدد بالحرمان من دوري الأبطال والبطولة العربية ومونديال 2025

ترشيحاتنا

رئيس هيئة البترول: القاهرة الأكثر إضاءة ليلًا من باريس ودول أوروبا

وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية | ماذا حدث

نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة من النواب والأعلى الليبي لإجراء الانتخابات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي

هدية من الحكومة لـ شركات التمويل .. ماذا بعد مهلة الـ90 يومًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

فيديو

الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

فضائل شهر ذي القعدة.. إشارة ربانية ومنح إلهية|فيديوجراف

سجد بالملعب في السعودية وسط ذهول الجميع.. هل أسلم كريستيانو؟ |فيديوجراف

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ