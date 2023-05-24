بمليون دولار.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مغربي سوبر

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع مهاجم مغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد أكد في أكثر من مناسبة رغبته في التعاقد مع مهاجم قوي خلال الفترة القادمة.



ووفقًا لموقع “مارس إكسبريس” المغربي، فإن الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم الفتح الرياضي المغربي حمزة الهنوري، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

مهاجم مغربي على رادار الأهلي

وأشار إلى أن الأهلي قد اعتمد الهنوري في قائمة الأسماء التي يرغب في التعاقد معها في الميركاتو الصيفي القادم.

واختتم أن الأهلي سيضم اللاعب المغربي في صفقة ستكلفه مليون دولار فقط.