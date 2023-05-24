نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة بعد التراجع الملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث يعد الذهب خزينة استثمار للمصريين في الوقت الحالي.

وتتسبب تلك التحركات في حيرة للمقبلين على البيع والشراء، خاصة المهتمون باقتناء الذهب سواء بغرض الزينة أو التجارة أو المقبلون على الزواج، ليبقى السؤال الذي يشغل بال كثير من الناس يوميًا: هل الوقت الحالي الأفضل لبيع وشراء الذهب أم لا؟

اسع الذهب اليوم

استقرار أسعار الذهب

استقرار مؤقت بعد الانخفاض شهدته أسعار الذهب اليوم، بعدما تراجعت الأسعار نحو 30 جنيها بالأسواق المحلية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا، لافتًا إلى أنّ الوقت الحالي الأفضل والأمثل لشراء الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، وقد وصل سعره إلى 2420 جنيهًا للجرام، فيما وصل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي إلى 2766 جنيها، أما عيار 18 سجل 2074 جنيها للجرام.

توقعات الغرفة التجارية بشأن الذهب

ومع توقعات الغرفة التجارية بمزيد من التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ينصح نادي نجيب بالتريث في بيع الذهب إلى أنه تعاود الأسعار ارتفاعها مرة أخرى، فمع زيادة الطلب وتوافر السيولة تتجه أسعار الذهب مرة أخرى نحو الارتفاع، بناء على عملية العرض والطلب.