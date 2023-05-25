بعد إعلان قائمتها القصيرة.. تعرف على القيمة المالية لجوائز الدولة

تعلن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال الاجتماع التاسع والستين للمجلس الأعلى للثقافة، عن جوائز الدولة، أسماء الفائزين بجوائز: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشئون المجلس في جلسته الأولى، ثم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة: التفوق والتقديرية والنيل في جلسته الثانية، ويتناول التقرير التالى القيمة المالية لكل جائزة.



جائزة النيل

وهى أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999. وكانت تسمى سابقًا "جائزة مبارك"، حتى صدر قرار بتغيير مسمى الجائزة إلى جائزة النيل، وصدر في الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر في 26 أبريل 2011.

جائزة الدولة التقديرية

تمنح سنويًا للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.

جائزة الدولة للتفوق

و تمنح سنويًا للمتفوقين من مواطني جمهورية مصر العربية، موزعة على النحو التالي: جائزتان للفنون. جائزتان للآداب. ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق مئة ألف جنيه مصري، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص آخر في الفرع ذاته أكثر من مرة، ومنحت الجائزة لأول مرة عام 1999.

جائزة الدولة التشجيعية

تمنح سنويًا عن أفضل المصنفات والأعمال التي أنتجها المتميزون من المصريين وتكريمًا لهم، وتُوزع على النحو التالي: ثمانية جوائز للآداب، ثمانية جوائز للفنون، ثمانية جوائز للعلوم الاجتماعية، ثمانية جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية خمسين ألف جنيه، ولا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد.