قدراتها مرعبة.. تحرك مفاجئ لأحدث غواصة نووية روسية

كشفت فضائية العربية في تقرير بالفيديو عن تحرك مفاجئ لأحدث غواصة نووية روسية واتجاهها صوب المحيط الهادئ.

وأوضح التقرير، أن " جنراليسينو سوفوروف" سوف تنتقل إلى قاعدة دائمة عند شبه جزيرة كامتشاتكا في أغسطس المقبل كخطوة تتخذها موسكو، لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادئ.

مواصفات الغواصة

دخلت الغواصة التابعة للبحرية الروسية الخدمة في نهاية عام ٢٠٢٢، وهي تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ باليستية ذات رؤوس نووية.

وأوضح التقرير، أنه تم طلاء جسم الغواصة بطبقة رقيقة من المطاط، لزيادة سرعتها تحت الماء وقدرتها على التخفي من الرادارات المائية، اما بقية المواصفات التقنية و التصميمية لهذه الغواصة فتعد سرية.