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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور نجوم الوطن العربي.. خطة لإعادة العروض الفنية والحفلات بنويبع وطابا

صدى البلد

تستعد مدينة نوبيع لافتتاح المرحلة الثانية من التطوير والتنمية المستدامة في يوم السبت الموافق ٢٧ من مايو ٢٠٢٣ ،  والتي بدأت منذ عام ٢٠١٩ وعقب جائحة كورونا.

يتزامن افتتاح المشروع مع خطة طموحة للتنمية التي تقوم بها الدولة  لتطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين ودهب.

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وتتضمن الاحتفالية العروض الفنية والموسيقية ومن المخطط البدء فى إقامة مجموعة من الأحداث والحفلات بحضور نجوم الوطن العربي الذين يقدمون باقة متنوعة من الأغاني والعروض التي يستمتع بها السائحون مع بداية موسم الشتاء بباقة من اكبر الفنانين والنجوم المصريين والعرب والأجانب خلال خطة طويلة الأجل لجعل مدينتي نوبيع وطابا مقصداً للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية فى خليج العقبة.
ويعد هذا الافتتاح إضافة كبيرة في تنمية السياحة العالمية بمدينة نوبيع وتحتوي على مناطق عامة وحدائق لخدمة سكان المدينة وزوراها والسائحون  و٣٤ نشاط خدمي، إضافة إلى مسرح لإقامة الحفلات الترفيهية بصفة أسبوعية وتم تطبيق أعلى معايير التصميمات للتمسك بالهوية الطبيعية في ظل المقومات الطبيعية المحيطة بالمنطقة.

يذكر أن نويبع هي مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء.. كما تطل المدينة على خليج العقبة وتعتمد على السياحية، و للاستمتاع بالشواطئ الرملية الرائعة الذاخرة بالخيم البدوية الفريدة. يوجد بالمدينة ميناء بحري ويعتمد نشاطها بشكل عام على السياحة.

 

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