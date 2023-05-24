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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نشرة التعليم| بدء امتحانات نهاية العام بـ 11 كلية في حلوان.. والتحقيق في إصابة 3 طلاب بجروح بلجنة مدرسة بالمحلة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم يقرر عقد لجان لحل جميع مشكلات المعلمين

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع قيادات الإدارة المركزية لشئون المعلمين لمناقشة تقرير إنجازات الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وجهودها خلال الفترة الماضية.

أفكار تستحق الانتشار|طلاب نشاط TED X بحلوان: نسعى لاكتشاف المواهب بالجامعات.. فيديو

يستعد طلاب نشاط  TED X الطلابي  بجامعة حلوان التابعة لمنظمة  TED  العالمية، لإطلاق مؤتمرهم  السنوي لشباب الجامعات حيث تعد TED  نشاط طلابي بالجامعات يعمل على نشر أفكار تستحق الانتشار وإبراز الكوادر الطلابية وتأهيلهم لسوق العمل، وتقوم بدور الناقل والمساعد لنقل كافة الأفكار الهادفة التي تساهم في النهوض بمجتمعات العالم إلى حافة النجاح والتقدم . 

بدء امتحانات نهاية العام بـ11 كلية في جامعة حلوان | قنديل : توفير مناخ هادئ للطلاب

بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر ان تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.

التحقيق في واقعة إصابة 3 طلاب بجروح بلجنة مدرسة مدينة العمال الإعدادية بالمحلة

أعطي ناصر حسن وكيل التعليم بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بالضرورة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة إصابة 3 طلاب بجروح سطحية بأماكن متفرقة من جسدهم بواسطة أدوات حادة  بلجنة مدرسة مدينة العمال أثناء سير امتحانات الشهادة الاعدادية.

إصابة طلاب الثانوية العامة بـ "اكتئاب المذاكرة"|خبير تعليم يكشف الأسباب والعلاج

كشف الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، عن إصابة عدد من طلاب الثانوية العامة سنويا بما يسمى بـ اكتئاب المذاكرة أو الاكتئاب الدراسي .

لمحاربة الغش|وزير التعليم يقرر منع التجمعات حول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا جديدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 

أحدث أخبار التعليم أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية اكتئاب المذاكرة Jobs Education

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