لمحاربة الغش|وزير التعليم يقرر منع التجمعات حول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا جديدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم السماح بوجود أي تجمعات في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل وأثناء عقد الامتحانات.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال الساعات الماضية ، حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سيتم :

وضع باركود على ورقة البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب

سيتم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان تفاديًا لحدوث أي أخطاء

إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

حظر على المراقبين والملاحظين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، اصطحاب الهواتف الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب

التشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي وسائل مساعدة للغش

تغطية مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان

استخدام العصا الإلكترونية تفتيش الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وسوف تتولى المديريات التعليمية التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بضرورة الالتزام بضرورة منع دخول أي هاتف محمول مع أي مراقب أو ملاحظ داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة