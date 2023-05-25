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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب عاجل من أحمد موسى بشأن بغدودة ومفاجأة مدوية عن أسعار الدواجن والبيض.. أبرز أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

 

حقيقة زيادة الضرائب على الأجهزة الكهربائية والمياه الغازية والسجائر.. فيديو


 

أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات 36 ألف جنيه سنويًا لجميع الموظفين.

وأكد النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات التي أجرتها الحكومة تُمكن الجميع من الاستفادة، لافتا إلى أن من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا سيدفع 27.5% بدلا من 25%.

 

طالب عائد من السودان : جامعة بني سويف رفضت قبولي لهذا السبب


 

أكد محمد سعيد أحد الطلاب المصريين العائدين من السودان، أن لديهم مشكلة بالحصول على الأوراق الخاصة بهم من السودان، وأن بعض الجامعات في السودان تستغل الوضع، وترفع أسعار الحصول على تلك الأوراق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الطلاب العائدين من روسيا، لديهم ورق، فجميعهم كانت لهم الأولوية، فى دخول الجامعات.

 

5 طلاب يفوزون بجائزة الابتكار لنجاحهم في تصنيع روبوت بأكاديمية ديسكفري.. تفاصيل


 


أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مجموعة من المبتكرين من أكاديمية ديسكفري، في أعمار 11 عامًا و 14 و 15 عامًا، قاموا بعمل ابتكار جديد عبارة عن روبوت، قد يستخدم في المصانع، أو في تفكيك العبوات الناسفة.  

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الطلاب دخلوا في مسابقة و حقق الابتكار الخاص بهم فوز كبير، وأن الابتكار الخاص بهم أسمه ريفوا، وهذا الاسم لكي يستخدم في أشياء كثيرة.

ولفت إلى أن الشباب المصري لديه طموحات كبيرة، وأنهم يحتاجون فقط الدعم و الفرصة، وأن هؤلاء الأبطال حصلوا على المركز الأول بالدول العربية.

 

 

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

 

قال الإعلامي حسام الدين حسين، إنه ‏بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو اللاعب المصري أحمد بغدودة لتلقي منحة تدريبية.

وتابع  حسام الدين حسين خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هذا خبر مفرح فيما يخص قضية اللاعب المصري أحمد بغدودة وما أثير حول هذه القضية اثناء وجوده في تونس لمشاركته في بطولة إفريقيا والفوز بالميدالية الفضية ثم اختفى وترددت الأقاويل أنه ذهب إلى فرنسا وهرب من المعسكر.

 

متحدث الخارجية: إثيوبيا لم تحضر اجتماع واشنطن ولم توقع اتفاقا حول السد


 

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه لا يوجد أي اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء السد الإثيوبي بخلاف إعلان المبادئ عام 2015، وذلك في تعليقه على بيان إثيوبيا الأخير.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه لم يحدث مطلقا الاتفاق خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن، مؤكدا أن بيان إثيوبيا بشأن السد غير صحيح ولم يحدث أي اتفاق.

انخفاض حاد| مفاجأة مدوية عن أسعار الدواجن والبيض


 


زف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار الذرة تراجعت مع زيادة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

وأوضح “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، الأربعاء، أن سعر طن الذرة الواحد انخفض نحو 5 آلاف جنيه، وأسعار الأعلاف تراجعت بكافة أنواعها بنحو 4 آلاف للطن، وهو مؤشر إيجابي، كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق وذلك نتيجة تراجع تكلفة مكونات الإنتاج.

 

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر


 

‏قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أصبحت من أهم المنظمات الإقليمية الممثلة للأمم المتحدة نظرا للظروف التي حدثت في العالم ولهم دعم مادي وسياسي كبير.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن ميزانيات الصحة اختلفت بشكل كبير والاستعداد للجوائح أصبح كبير، متابعا أن على هامش المؤتمر كان له عشرات اللقاءات مع الوفد المرافق ، وأن مصر باتت مقدرة جدا في عيون المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة.

 

بعد توجيه الرئيس | طلب عاجل من أحمد موسى بشأن أحمد بغدودة


 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم المواهب الشبابية والرياضية، وأن الرئيس دائمًا يقف ويساند الأبطال.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أنه بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو اللاعب المصري أحمد بغدودة لتلقي منحة تدريبية.


شاهد رد فعل أحمد موسى بعد زيادة الجمارك على بعض السلع


 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك زيادة جمارك على بعض السلع، وأن  هناك بعض الأشياء لا يستخدمها المواطنون، ولكن البعض الآخر يستخدمها وتكون مهمة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن " انا مع بعض القرارات ومش مع البعض الآخر، واستغرب من زيادة الأسعار".

 

ولفت إلى أن الزيادة 100 جنيه على المسافر، “ 100 جنيه رسم مغادرة” كبيرة، في وقت أن هناك المصروفات في الخارج مرتفع.

 

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