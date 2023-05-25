أنشيلوتي يعلن إصابة كريم بنزيما

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إصابة كريم بنزيما، مهاجم الفريق، خلال مواجهة رايو فاليكانو، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني.



وفاز ريال مدريد على رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف.



وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" بنزيما تعرض لإصابة في الشوط الأول، وعانى من الألم، قيّمنا الوضع في الاستراحة ورأينا أن بإمكانه اللعب، تأثر قليلاً، لكنه تمكن من اللعب 90 دقيقة".



وعن دعم جماهير ريال مدريد للبرازيلي فينيسيوس بعد تعرضه للعنصرية من جماهير فالنسيا، الأحد الماضي، أجاب:" معنويا هو بخير، كل الدعم الذي تلقاه هذه الأيام جيد له، لا أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من حالات العنصرية لأننا أصبحنا جميعا واعين وستتحسن الأمور بسرعة".



وأضاف:" فينيسيوس كان سيلعب ضد فاليكانو لو لم يكن يعاني من ألم في الركبة، سنرى ما إذا كان بإمكانه التدرب اليوم أو غدا للعب مباراة يوم السبت، إنها إصابة طفيفة جدا لكن لم يكن بإمكانه اللعب أمام فاليكانو".



وتابع "الكل يعرفه، إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا بفضل تمريراته الحاسمة والأهداف والخطر الذي يشكله، استبدل اليوم بجناح أيسر آخر، على الرغم من لعبه مرات كثيرا على الجانب الأيمن، لقد أحدث رودريجو الفارق".