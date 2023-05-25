تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة "أريا" لدعم برنامج "روبوتات الخدمة"

وقع مركز تحديث الصناعه برئاسة المهندس محمد عبد الكريم بروتوكول تعاون مع شركة أريا تكنولوجيز .

تم توقيع بروتوكول في حضور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، والمهندس أسامة سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز، وعدد من أعضاء فريق العمل في كلا الجهتين.

وسيعمل البروتوكول على دعم القطاع الصناعي لزيادة القدرة التنافسية للصناعة من خلال تحسين وتطوير الأداء داخل المصانع المصرية من خلال نموذج أعمال قائم على تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية بمقابل شهري اقتصادي لتكاليف التشغيل بدلاً من شرائه بمبالغ طائلة وذلك للشركات الصناعية المسجلة في قواعد بيانات مركز تحديث الصناعة.

كما سيتم عقد ورش عمل بمقرات مركز تحديث الصناعة تهدف إلي رفع مستوى الوعي لدي المجتمع الصناعي بفوائد واستخدامات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التحول الرقمي والأمن الرقمي وذلك بالتنسيق مع شركة اريا.

وستقوم شركة اريا بقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية المسجلة لدي المركز لاستخدام منتجات الشركة والمتمثلة في تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية، وسيتم تدريب مسئولي تنمية الأعمال التابعين للمركز من خلال خبراء اريا على تحديد وقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية لاستخدام الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية وحلول إدارة المصانع الذكية والحلول الرقمية الساعية لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.