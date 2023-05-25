عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة "أريا" لدعم برنامج "روبوتات الخدمة"

صدى البلد

 وقع مركز تحديث الصناعه برئاسة المهندس محمد عبد الكريم  بروتوكول تعاون مع شركة أريا تكنولوجيز .

تم توقيع بروتوكول في حضور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، والمهندس أسامة سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز، وعدد من أعضاء فريق العمل في كلا الجهتين.

وسيعمل البروتوكول على دعم القطاع الصناعي لزيادة القدرة التنافسية للصناعة من خلال تحسين وتطوير الأداء داخل المصانع المصرية من خلال نموذج أعمال قائم على تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية بمقابل شهري اقتصادي لتكاليف التشغيل بدلاً من شرائه بمبالغ طائلة وذلك للشركات الصناعية المسجلة في قواعد بيانات مركز تحديث الصناعة.

كما سيتم عقد ورش عمل بمقرات مركز تحديث الصناعة تهدف إلي رفع مستوى الوعي لدي المجتمع الصناعي بفوائد واستخدامات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التحول الرقمي والأمن الرقمي وذلك بالتنسيق مع شركة اريا.

وستقوم شركة اريا بقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية المسجلة لدي المركز لاستخدام منتجات الشركة والمتمثلة في تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية، وسيتم تدريب مسئولي تنمية الأعمال التابعين للمركز من خلال خبراء اريا على تحديد وقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية لاستخدام الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية وحلول إدارة المصانع الذكية والحلول الرقمية الساعية لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.

 

التحول الرقمي الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الحلول الرقمية الاستشارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

إعلامي: الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

ترشيحاتنا

أوكرانيا: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

المعاملة بالمثل.. الخارجية الروسية تعلن طرد 5 دبلوماسيين سويديين وإغلاق قنصليتها

الرئيس السيسي: لو فضلنا نقول هنجيب منين دولار للمشروعات مش هنتحرك لقدام

مفاجأة.. مبعوث الصين لأوراسيا: ندعم المبادرات الأوروبية لحل الأزمة في أوكرانيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

الحوار الوطني.. جلسة ساخنة حول القضية السكانية ضمن موضوعات المحور المجتمعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

أفضل رجل.. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ