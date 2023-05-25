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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة عبد الحليم حافظ تعلن مقاضاة مستخدمي صوته بالذكاء الاصطناعي

صدى البلد

كتب محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تابعت خلال الأيام الماضية بعض محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ".

وأضاف :"ومن ثم فأي شخص او جهة او شركة ستقوم بهذا الفعل ستتعرض للمساءلة القانونية وسنتخذ حيالها كافة اجراءات القانون الرادعة فصوت عبد الحليم ملك خالص لأسرته دون غيرها وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة ...... واذا ارادت الاسرة ان تستخدم هذه التقنية في يوم من الايام فستكون على اعلى درجة من الجودة والحرفية والتقنية لامتاع عشاق العندليب الاسمر وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا .......والله ولي التوفيق".

أزمة عمرو مصطفى وأسرة أم كلثوم 

شغلت أزمة الملحن عمرو مصطفى واستعانته بكوكب الشرق أم كلثوم بطريقة الذكاء الاصطناعى الرأى العام، فمجرد إعلانه عن تقديم أغان بصوت ام كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعى كانها بمثابة قنبلة موقوته فجرها ليلقى حالة من الهجوم الشرس سواء من المنتج محسن جابر رئيس شركة عالم الفن وأيضا أسرة ام كلثوم والذين اعلنوا رفضهم التام لهذا الامر ولكن بعد اعتذار عمرو مصطفى هدأت الأمور الى حد ما.

العندليب عبد الحليم حافظ الفنان عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر المنتج محسن جابر الملحن عمرو مصطفى تقنية الذكاء الاصطناعي صوت أم كلثوم عمرو مصطفى عبد الحليم حافظ

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