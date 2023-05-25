خبر اعتذاري غير صحيح.. ياسر جلال يؤكد مشاركته في مسلسل ألف ليلة وليلة

عن طريق مكتبه الإعلامي

أكد النجم ياسر جلال، أنه سيبدأ تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة الشهر المقبل ، للمشاركة في دراما رمضان لعام 2024.

واكد "ياسر جلال" في بيان صحفي أنه ليست لديه أي نية للاعتذار عن المسلسل ، وأن خبر اعتذاره الذى تردد منذ أيام ، صرح به خطأً مدير أعماله ، الذى لم يكن يعلم أن ياسر جلال بالفعل سيبدأ تصوير المسلسل الشهر المقبل.

وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل ، هو أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات ،والملابس ،والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل ،ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي ، وتم الإتفاق على تأجيله لرمضان ٢٠٢٤ ، وبالفعل عندما إكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل ، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة هو أضخم الإنتاجات

للدراما المصرية فى رمضان المقبل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.

وفى وقت سابق نفى النجم ياسر جلال، ما تردد فى الفترة الأخيرة عن عودته لمسلسل "ألف ليلة وليلة"، وأكد أنه إعتذر بشكل نهائى للشركة المنتجة عن المسلسل فى العام الماضى.

وأكد ياسر ، في بيان صحفي علي تقديره وإحترامه للشركة المنتجة ولكل فريق العمل ، وعن إن كان لديه عمل آخر لرمضان القادم ، فأكد أنه حتى الأن ، وليست لديه أى مشاريع مقبلة للظهور بها على شاشة رمضان ، حيث أنه حتى الأن لم يحسم أمره ، إن كان سيشارك فى الموسم الرمضانى المقبل أم لا ، حيث قال إنه يشعر بالتعب والأرهاق نتيجة تواجده خلال السنوات الماضية على شاشة رمضان ، حيث أنه دائما ما كان يبذل أقصى الجهد كل عام ليتواجد فى رمضان بالشكل اللائق والمناسب ، لذلك يرى أنه قد يحتاج لبعض الراحه فى الفترة المقبلة.



يذكر ان اخر اعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان وايضا شارك في العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي ويتم عرضه حاليا مرة اخري علي شاشة "dmc".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.