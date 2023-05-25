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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد الاجتماع الأول لمجلس الجامعة التكنولوجية.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم الاجتماع الأول لجامعة سمنود التكنولوجية والذي عقد صباح اليوم بمقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة  وحضور كل من، الدكتور  سيد العجوز نائب رئيس الجامعة، الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو المجلس، الدكتور هشام الشيخ عضو المجلس والمستشار  مختار علي جبر المستشار القانوني.

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وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بحضوره للاجتماع الأول للجامعة والتي شهد نشأتها منذ وضع حجر الأساس وحتى انتهائها وبدء العمل بها، موجها الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي حدثت في عهده طفرة تعليمية وخاصة التعليم الجامعي، وعلى رأسها تغيير مفهوم التعليم الفني وتغير مضمونة، كما تم في عهده طفرة غير مسبوقة في المنشآت الجامعية حيث تم إنشاء ١٨ جامعة؛ ٦ تكنولوجية و١٢ جامعة أهلية خلال العام الماضي فقط.

كما وجه رحمي الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس ولكافة العاملين على انعقاد المجلس الأول، خلال عام جامعي كان مليء بالأنشطة، مؤكداً على دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، وجامعة سمنود هي نموذج مميز، بدأت عامها الأول بقوة وستكمل بقوة أكثر.

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وفي سياق متصل أشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، وخاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع، موجهاً الدعوة للجامعة للمشاركة في أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب تقديم التسهيلات لطلاب الجامعة لتنفيذ زيارات وتدريبات داخل القرى المنتجة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة.

كما أكد الدكتور طارق رحمي على ضرورة التعاون مع الجماعات العالمية سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب ضرورة دراسة لاحتياجات سوق العمل المصري وخاصة داخل الغربية وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلي والأجنبي.

ورحب رئيس الجامعة بالمحافظ وأعضاء المجلس، معرباً عن سعادته في تنفيذ  أول مجلس للجامعة، موجها الشكر لرئيس الجمهورية، كما وجه الشكر  للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لما بذلوه من جهد حتى ظهور الجامعة للنور ، فضلاً عن دور الدكتور أيمن عاشور وزير  التعليم الحالي في دعم الجامعات التكنولوجية وخاصة جامعة سمنود.

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واستعرض دويدار من خلال عرض تقديمي القدر المؤسسية للجامعة، رؤية الجامعة ورسالتها، العملية التعليمية، الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تم تنفيذها، اتفاقيات التعاون، خدمة المجتمع، تأهيل الكادر الإداري والأكاديمي لتقديم تعليم جيد قائم على التخطيط الاستراتيجي.

ومن جانبها أكدت النائبة ليلى أبو إسماعيل على الدعم النيابي الكامل للجامعة لتوفير كافة متطلباتها ومنها توفير  وسائل نقل للطلاب وخاصة أثناء التوجه للتدريب العملي في المعامل والمصانع، إلى جانب توفير الأدوات والمعامل اللازمة لتحقيق المستهدف، موجهة الشكر لمحافظ الغربية على تطوير ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية في محيط الجامعة.

وعلى هامش تبادل المحافظ ورئيس الجامعة الدروع التذكارية بمناسبة انعقاد المجلس الأول لجامعة سمنود التكنولوجية.

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