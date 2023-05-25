عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع تخزين الأقماح بالمدينة

منظومة الحماية المدنية
منظومة الحماية المدنية بالشون والصوامع

تواصل الوحدات المحلية الجهود في تنظيم حملات يومية على أماكن تخزين الأقماح من الصوامع والشون الحكومية المخصصة، وذلك لإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد المحصول حتى انتهاء موسم الحصاد، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح.

 

ضبط 13 طن قمح قبل تهريبها في المنيا

جامعة المنيا تنظم ندوة تعريفية لمنسقي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، جولة ميدانية لمتابعة صوامع وهناجر تخزين الأقماح بمدينة ملوى، وذلك للتأكد من حماية الصوامع والهناجر بطريقة آمنة والوقوف على مدى توافر أدوات الحماية المدنية، لمنع تعرض مخزون الأقماح من الأخطار. 

ووجه بضرورة التوزيع السليم لطفايات الحريق والمتابعة المستمرة لأدوات التأمين، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد من المزارعين، وتذليل جميع العقبات أمام الموردين وصغار المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

هذا وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية حملات رقابية لمتابعة أعمال توريد القمح للتأكد من توريده بالجهات الحكومية وضبط السيارات المحملة بكميات من محصول القمح بهدف الاحتكار، والتحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على الصالح العام.

توريد محصول القمح تخزين الأقماح محافظ المنيا مركز ومدينة ملوي المتابعة المستمرة الحماية المدنية أحكام الرقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضبط 120 طنا من محصول القمح قبل تهريبها بالمنيا

فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في بني مزار ومطاى

ضبط 13 طن قمح قبل تهريبها في المنيا

ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية بالمنيا

إحالة 4 رؤساء لجان ومراقبين للتحقيق لتداول امتحان الشهادة الإعدادية على النت بالمنيا

إصابة فتاة أوكرانية و3 أشخاص آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا

إخماد حريق حظيرتين ونفوق 3 رءوس ماشية بالمنيا

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالمنيا

ترشيحاتنا

شركة نسيج صينية تخطط لاستثمار 20 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

تأسيس "كتلة الحوار" كأول كيان سياسي بـ الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك.. تعرف على السبب

مسؤول بـ "حزب الله" يكشف مخاوف إسرائيل من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ