ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع تخزين الأقماح بالمدينة

تواصل الوحدات المحلية الجهود في تنظيم حملات يومية على أماكن تخزين الأقماح من الصوامع والشون الحكومية المخصصة، وذلك لإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد المحصول حتى انتهاء موسم الحصاد، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح.

وأجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، جولة ميدانية لمتابعة صوامع وهناجر تخزين الأقماح بمدينة ملوى، وذلك للتأكد من حماية الصوامع والهناجر بطريقة آمنة والوقوف على مدى توافر أدوات الحماية المدنية، لمنع تعرض مخزون الأقماح من الأخطار.

ووجه بضرورة التوزيع السليم لطفايات الحريق والمتابعة المستمرة لأدوات التأمين، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد من المزارعين، وتذليل جميع العقبات أمام الموردين وصغار المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

هذا وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية حملات رقابية لمتابعة أعمال توريد القمح للتأكد من توريده بالجهات الحكومية وضبط السيارات المحملة بكميات من محصول القمح بهدف الاحتكار، والتحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على الصالح العام.