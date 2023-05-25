تفاصيل عرض الفيلم المصري الترعة في مهرجان كان السينمائي

حظي الفيلم المصري القصير الترعة للمخرج جاد شاهين على عرضه الأول بالدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي والذي تُقام فعالياتها في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو الحالي، حيث ينافس الفيلم ضمن قسم LA CINEF لأول مرة منذ 10 سنوات.

ونال فيلم الترعة ردود أفعال إيجابية بعد عرضه، ويتتبع فيلم الترعة قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.



ويقوم ببطولة الفيلم المصري الترعة محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.



عن المخرج جاد شاهين

جاد شاهين مخرج مصري بدء دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨ بعد أن درس الاعلام. عمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسمLA CINEF .



وعلى جانب أخر ذهبت الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76، للفيلم الماليزي Tiger Stripes لـ أماندا نيل.

مهرجان كان السينمائي الدولى

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرينكورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقاد إلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية.