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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال 10 اشهر.. الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 3.5 مليار جنيه أرباح

صدى البلد

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى عن ارتفاع أرباحها بنسبة 140% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي2023/2022.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اليوم، تحقيق صافي ربح بلغ 3.53 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل 2023، مقابل 1.47 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات النشاط الجاري لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال العشرة أشهر إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 2.78 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل أرباح بلغت 987.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ8 أشهر إلى 2.91 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أنشطة الإسكندرية لتداول الحاويات

والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (المعروفة باسم: الاسكندرية لتداول الحاويات) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أغسطس 1995.

وتعمل الاسكندرية لتداول الحاويات في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية كما أضافت الشركة الاستثمار العقاري إلى أنشطتها.

يقع مقر شركة الاسكندرية لتداول الحاويات في الإسكندرية و تم تأسيسها في يونيو 1984.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري 35.7 %من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فيما تمتلك شركة الفا أوريكس ليمتد 32% والسعودية المصرية للاستثمار (20.00%)،الهيئة العامة لميناء الإسكندرية  نحو 7.6%.

الإسكندرية لتداول الحاويات البورصة المصرية مؤشرات المالية المؤشرات المالية الاستثمار العقارى

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