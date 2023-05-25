طريق مكة.. مبادرة سعودية جديدة لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الداخلية السعودية وشركاؤها مبادرة طريق مكة ضمن برنامج

[email protected]، أحد برامج رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر.

ونشرت مبادرة طريق مكة عدد من الصور لاستقبال ضيوف الرحمن فور وصولهم الي مكة لأداء فريضة الحج.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد استقبلت في وقت مبكر من صباح ، الثلاثاء، أول أفواج الحجاج القادمين من باكستان بعد وصولهم إلى المدينة المنورة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية باكستان الإسلامية، بعد إنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.



وكانت المديرية اعلامة للجوازات" قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.