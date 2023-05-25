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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 مايو إلى الثلاثاء 30 مايو 2023. 

توقعت هيئة الأرصاد، من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

 

حالة الطقس يوم الجمعة 26 مايو 2023

توقعت هيئة الأرصاد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة، والفرصة ستكون مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون هناك فرص لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس يوم السبت 27 مايو 2023

من المتوقع أن يسود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأحد 28 مايو 2023

توقعت هيئة الأرصاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الاثنين 29 مايو 2023

من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 30 مايو 2023

توقع خبراء هيئة الأرصاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة 20% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 26 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 - الصغرى 23

- السواحل الشمالية: العظمى 30 - الصغرى 21

- جنوب سيناء: العظمى 37 - الصغرى 26

- شمال الصعيد: العظمى 37 - الصغرى 23

- جنوب الصعيد: العظمى 43 - الصغرى 27

 

درجات الحرارة السبت 27 مايو 2023 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 - الصغرى 23

- السواحل الشمالية: العظمى 30 - الصغرى 21

- جنوب سيناء: العظمى 37 - الصغرى 26

- شمال الصعيد: العظمى 37 - الصغرى 24

- جنوب الصعيد: العظمى 42 - الصغرى 28

 

درجات الحرارة الأحد 28 مايو 2023 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 - الصغرى 20

- السواحل الشمالية: العظمى 25 - الصغرى 19

- جنوب سيناء: العظمى 34 - الصغرى 24

- شمال الصعيد: العظمى 33 - الصغرى 22

- جنوب الصعيد: العظمى 42 - الصغرى 26

 

درجات الحرارة الاثنين 29 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 - الصغرى 21

- السواحل الشمالية: العظمى 25 - الصغرى 19

- جنوب سيناء: العظمى 34 - الصغرى 23

- شمال الصعيد: العظمى 33 - الصغرى 22

- جنوب الصعيد: العظمى 40 - الصغرى 25

 

درجات الحرارة الثلاثاء 30 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 - الصغرى 21

- السواحل الشمالية: العظمى 25 - الصغرى 19

- جنوب سيناء: العظمى 35 - الصغرى 22

- شمال الصعيد: العظمى 33 - الصغرى 22

- جنوب الصعيد: العظمى 40 - الصغرى 26

حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة نشاط رياح الأرصاد

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