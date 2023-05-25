عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاجة تضحك .. تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الأهلي والوداد

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور على مباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" الناس زعلانة من كلامي وبيقولوا الزمالك مش بيكسب من ٢١ سنة طبعا الحافظ غير الفاهم و الرد بسيط اللي لعب مع الاهلي الموسم الماضي هو الوداد واللي اعترض على مباراة واحدة تقام في المغرب هو الاهلي واللي لما خسر قال ان ده ظلم وقال ان فيه حد  لم يظهر جواب تنظيم وقال ان سبب الهزيمة هو عدم لعب مباراة عودة في مصر.

وتابع :"السنة دي هتلاعب نفس الفريق ذهابا و ايابا و مع وجود جمهورك كامل يبقي مالكش حجة. الموسم الماضي كلام منطقي ايش دخل الزمالك في الموضوع ههههههه حاجة تضحك ".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد رسميا.

وقرر الكاف، إقامة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 11 يونيو المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

ترشيحاتنا

ممثل حزب الكرامة: الحوار الوطني يجب أن يكون حالة دائمة في المجتمع

السيدة انتصار السيسي: سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري

بمقاييس مارفل العالمية| تامر حسني ينشر أول فيديو تشويقي لـ فيلم تاج

مواقع وكمية الأسلحة النووية.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل اتفاقه مع بوتين

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يكشف تفاصيل لقائه بـ سامح شكري

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يُثمِّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ