حاجة تضحك .. تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الأهلي والوداد

علق الإعلامي خالد الغندور على مباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" الناس زعلانة من كلامي وبيقولوا الزمالك مش بيكسب من ٢١ سنة طبعا الحافظ غير الفاهم و الرد بسيط اللي لعب مع الاهلي الموسم الماضي هو الوداد واللي اعترض على مباراة واحدة تقام في المغرب هو الاهلي واللي لما خسر قال ان ده ظلم وقال ان فيه حد لم يظهر جواب تنظيم وقال ان سبب الهزيمة هو عدم لعب مباراة عودة في مصر.

وتابع :"السنة دي هتلاعب نفس الفريق ذهابا و ايابا و مع وجود جمهورك كامل يبقي مالكش حجة. الموسم الماضي كلام منطقي ايش دخل الزمالك في الموضوع ههههههه حاجة تضحك ".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد رسميا.

وقرر الكاف، إقامة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 11 يونيو المقبل.