رغم الطلب الأمر مستحيل| 3 أسباب تجعل رمضان صبحي خارج جنه الأهلي

ابن النادي، هكذا كانت تلقب الجماهير الأهلاوية فتاها المدلل رمضان صبحي، قبل أن يصبح اللاعب الأبعد عن قلوب الجماهير الحمراء.

الاهلي

وهل يذهب رمضان صبحي الى الاهلي؟

ارتبط اسم رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، بالنادي الأهلي، خاصة بعدما أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي بأن مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر طلب التعاقد معه إلا أن مجلس الإدارة رفض الأمر بسبب رفضه الانضمام للأحمر بشكل نهائي قادما من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.



قصة رمضان صبحي مع النادي الأهلي أصبحت مستحيلة بسبب عرض النادي الأهلي عليه من قبل بالحصول على ما يقرب من 18 مليون جنيه حسب مصدر داخل القلعة الحمراء إلا أنه رفض وفضل قبول عرض بيراميدز الذي قد يصل لـ 32 مليون جنيه في الموسم الواحد حسب مصادر داخل النادي السماوي.