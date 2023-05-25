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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشهد ختام مهرجان أسبوع مصر الجديدة بغرناطة

صدى البلد

شهد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل ختام مهرجان أسبوع مصر الجديدة بمدينة غرناطة والذي أقيم تحت شعار "إشراقة جديدة لمصر الجديدة" بمناسبة الذكرى الـ 118 على انشاء حى مصر الجديدة.
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الإحتفالية المتميزة وفعاليتها المتنوعة تمت تزامنًا مع العيد السنوى لمصر الجديدة الذى يوافق 23 مايو من كل عام، مما أكسبها زخمًا إضافيًا، خاصة مع ما يتميز به حي مصر الجديدة من عناصر معمارية فريدة .
وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم منظومة السياحة، وتطوير المناطق التاريخية والتراثية والحفاظ عليها وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه الرؤية بما يمثله ذلك من ارتقاء بمستوى السياحة في ضوء رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه تم تطوير عدد من المبانى التراثية الفريدة بحي مصر الجديدة وعلى رأسها قصر البارون، بشكل متكامل يعزز من الارتقاء بالمظهر الحضاري والهوية البصرية للحى .
وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة تفخر بتنوع مناطقها التراثية التي تمثل مختلف العصور التاريخية، وتسعى لتجديدها وإعادة إحيائها في إطار النهضة الشاملة في الجمهورية الجديدة، مع اهتمام القيادة السياسية بأن تستعيد القاهرة مكانتها الجديرة بها بين عواصم العالم.  
وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة السياحة والآثار، وكافة الجهات العاملة على عملية ترميم وتطوير المباني التراثية، مشيدًا بالدور البناء الذي تقوم به مؤسسة تراث هليوبوليس للخروج بالاحتفالية السنوية بهذا الشكل المميز.
وشهد الحفل تكريم وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة لجهودهم فى تطوير والحفاظ على تراث مصر الجديدة .

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