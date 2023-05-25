تحذير عاجل من واشنطن بشأن هجوم إلكتروني من الصين على أمريكا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن تقديرات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى قدرة الصين على شن هجوم الكتروني يعطل البنى التحتية الأمريكية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، عن أن “البنى التحتية التي تتأثر جراء هجوم الكتروني صيني تشمل أنابيب نقل النفط والغاز والقطارات”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الخارجية الصينية، ردًا على الاتهامات الأمريكية، إنه “لا توجد أدلة على الاتهامات الأمريكية للصين بشن هجمات إلكترونية وعمليات تجسس”.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مجموعة قراصنة تابعة للصين قامت بالتسلل إلى شبكات البنية التحتية الحيوية في البلاد، لافتة إلى أن هذه الهجمات من الممكن أن تحدث في أماكن أخرى بالعالم.