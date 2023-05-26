أخبار التعليم.. الوزارة: امتحانات الدبلومات الفنية العملية جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين.. افتتاح المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

افتتاح المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب عين شمس



افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي ينظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، و الدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر خلال الفترة من 24 - 26 مايو بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية طلاب الشهادات المعادلة، بينما يترقب طلاب الثانوية العامة فتح التقديم لهم بالجامعات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

تحقق المستشفيات الجامعية نجاحات يومية، وتعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم كافة المساعدات الطبية، ومن الجراحات الهامة التي تم تنفيذها بمستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان خلال الفترة الأخيرة: استئصال ورم سرطاني من المريء بالمنظار، و إجراء قسطرة مخية تشخيصية.



التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية العملية جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين



أدى طلاب وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي فى كافة التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو 2023.

