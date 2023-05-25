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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: مستشفى بدر مزود بتقنيات حديثة تمثل أملا للعديد من المرضى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحقق المستشفيات الجامعية نجاحات يومية، وتعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم كافة المساعدات الطبية، ومن الجراحات الهامة التي تم تنفيذها بمستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان  خلال الفترة الأخيرة: استئصال ورم سرطاني من المريء بالمنظار، و إجراء قسطرة مخية تشخيصية. 

 

وأكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان وعميد كلية الطب أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد مدى كفاءة الأطباء و كافة العاملين بالمستشفى  وأدائهم المتميز. 

وتابع الدكتور وليد السروجى عميد طب حلوان إن هذه العمليات تتم عن طريق استخدام تقنيات حديثة و ان هذه التقنيات تمثل أملا لكل مرضى الأورام.

 

جدير بالذكر أنه قد نجح فريق طبى بقسم المخ والأعصاب والطب النفسي بمستشفى بدر الجامعي، التابعة لكلية الطب جامعة حلوان، في إجراء قسطرة مخية تشخيصية لمريضة تبلغ 38 عاما بعج معاناة من اضطرابات بالشرايين الطرفية. 

 

وضم  الفريق الطبي الذي أجرى القسطرة التشخيصية الدكتور علي أبو المعاطى أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي والدكتور إيهاب مصطفى  والدكتور عبد الرحمن نصار، وبدعم من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور وائل عمر والدكتور محمد فاضل والدكتور محمد العوام. 

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