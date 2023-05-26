اخبار التعليم…فرص للدراسة خارج مصر ..تعرف على تفاصيل التقديم مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية



يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،

حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

فرص للدراسة خارج مصر ..تعرف على تفاصيل التقديم

تعلن إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح جديدة بشكل دائم في العديد من الدول ، حيث توفر كافة التفاصيل التي يحتاجها الطلاب للتقديم .

معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة يعلن عن الدورات التدريبية لفصل الصيف .. تفاصيل



أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات الصيف ٢٠٢٣.

ويعلن المعهد عن دورات للوشو.



كل ما تريد معرفته حول جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة عن فتح باب الترشح لجائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري للعام 2024.

وتتكون المسابقة من بحوث مقدمة في أحد الموضوعات التالية: - التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي. - تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.