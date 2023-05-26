صحف الكويت.. بايدن ومكارثي يقتربان من اتفاق على زيادة الديون وكبح الإنفاق وبوتين يؤكد: الوضع بين أرمينيا وأذربيجان يتجه نحو التسوية

السيسي للحكومة: إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين

شكري: مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها

بايدن: الولايات المتحدة "لن تتخلف" عن سداد ديونها

واشنطن: آلية مراقبة وقف إطلاق النار في السودان رصدت انتهاكات محتملة

السجن 18 عاماً لقائد "ميليشيا" أمريكية متطرفة بقضية اقتحام الكابيتول

لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

اعتقال شخص بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني

"أرامكو" السعودية ستطور حقل غاز بالعراق لإنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي دعا فيها الحكومة إلى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كل الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، وقال: إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة.

وقال الرئيس السيسي: "إنه إذا كانت التكلفة اللازمة لما تم في المرحلة الأولى بالإضافة الثلاث مراحل المتبقية لهذا المجمع تصل إلى 700 مليون دولار - وهو مبلغ ليس بقليل لكن سنستعيده خلال 3 أو 4 سنوات - وعلينا دراسة ما سيوفره الإنتاج من مبالغ كانت ستدفع في الاستيراد بالإضافة إلى ما تحققه من عوائد تصدير".

وأبرزت صحيفة "الوطن" تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذي يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الشأن.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان رصدت انتهاكات محتملة للاتفاق، أمس الأربعاء، بما في ذلك استخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيرة.

وقالت "القبس" إن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الخميس، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستطور حقلاً للغاز في العراق، يمكن أن ينتج أكثر من 400 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان نقلاً عن عبدالغني، إن أرامكو ستقوم بالاستثمار والتطوير في حقل عكاز للغاز في محافظة الأنبار بغرب العراق.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

ونقلت "الراي" عن بايدن قوله إن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، مضيفًا: "لن يكون هناك تخلف عن سداد" الديون، مشيراً إلى أن المفاوضات التي يجريها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس، "مثمرة".

ونقلت "القبس" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنه على الرغم من الصعوبات، فإنه يشعر بأن أذربيجان وأرمينيا تتجهان نحو تسوية الصراع المستمر بينهما منذ عقود حول إقليم "ناجورنو قرة باغ". جاء ذلك خلال اجتماع في الكرملين مع زعيمي البلدين أذاعه التلفزيون. وقال بوتين: "في رأيي، بشكل عام، أنه رغم الصعوبات والمشكلات، التي يوجد منها ما يكفي، فإن الوضع يتجه نحو التسوية".

وأضاف أن مسؤولين من أرمينيا وأذربيجان وروسيا سيجتمعون الأسبوع المقبل في محاولة لضمان "حل جميع القضايا العالقة".

وأشارت "الأنباء" إلى أن قاضيا أمريكيا أصدر حكمًا بالسجن 18 عاماً ضد ستيوارت ردوس، وهو قائد "ميليشيا" أمريكية يمينية متطرفة بتهمة إثارة "الفتنة"، في عقوبة هي الأشد التي تصدر إلى الآن في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.

وقالت "الوطن" إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، أكد أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في مارس. وقال لوكاشنكو، ردًا على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة تلجرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووية بدأ".

وأشارت "الجريدة" إلى أن عناصر من الشرطة البريطانية ألقت القبض على رجل بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وسط لندن الخميس، مشيرةً إلى أن التحقيقات مستمرة وأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.