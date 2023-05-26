بإمكانات أسطورية وأسعار لن تصدقها.. 5 من أفضل هواتف أندرويد في 2023

تشمل خياراتك لشراء هاتف أندرويد جديد أكثر صعوبة مقارنة بشراء هاتف آيفون جديد، حيث يوجد العديد من العلامات التجارية في السوق وتملك الكثير من خيارات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولكل منها تصميم مميز ومواصفات أكثر تميزا، وفي الوقت نفسه تختلف علامات الأسعار على نطاق واسع.

ولمساعدتك على اختيار هاتف أندرويد جديد، سنوضح لك فيما يلي قائمة من أفضل خمسة هواتف أندرويد يمكنك شراؤها وفقا لأولوياتك، مع أهم التوصيات لعمر البطارية، وحجم الشاشة الصغير، وجودة كاميرا قوية.

أفضل هواتف أندرويد في 2023

1. هاتف Galaxy S23 Plus:

الأفضل بشكل عام هو هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 Plus، فهو يحتوى على العديد من المميزات التي قد تناسب احتياجاتك، حيث أنه جهاز خفيف الوزن بالنسبة لهاتف كبير، ويجلب كاميرات ممتازة، ويوفر أداء ممتاز، وعمر بطارية طويل، وشاشة سلسة 120 هرتز.

يتجاوز أداء Galaxy S23 Plus التوقعات الخاصة بهواتف أندرويد المتطورة في عام 2023، فهو يعمل بواسطة معالج مُحسَّن صنع خصيصا لهواتف سلسلة Galaxy من سامسونج، من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2

ويحتوي هاتف Galaxy S23 Plus على شاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصة، و تعمل الشاشة بسلاسة فائقة تصل إلى 120 هرتز في الثانية، والتي تقترن بشكل جميل مع معالج الهاتف القوي، ويحزم الهاتف الذي تبلغ قيمته 35000 جنيه مصري، بطارية بقوة 4700 مللى أمبير تعمل مع الشحن السريع بقدرة 45 وات.

هاتف Galaxy S23 Plus

2. هاتف Google Pixel 6a:

يقدم هاتف جوجل Pixel 6a قيمة لا مثيل لها، وأداءه قوى نسبة لسعره، وكاميراته وتصميم متميز أعلى بكثير من وزنه، ويحتوي الهاتف الذكي على معالج أحدث من جوجل وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكى سريع.

وإلى جانب إعدادات الكاميرا الخلفية المزدوجة بدفة 12 ميجابكسل، يتميز هاتف Pixel 6a، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة، وبطارية بقوة 4410 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الهاتف بسعر 17800 جنيه مصري.

هاتف جوجل Pixel 6a

3. هاتف Galaxy S23 Ultra:

يحتوي هاتف Galaxy S23 Ultra من سامسونج على أفضل كاميرا في هواتف أندرويد فهو يضم 4 عدسات للكاميرا تلتقط صورا ممتازة، وهي توفر أكبر قدر من تعدد الاستخدامات مع عدسة التكبير أو التصغير الفريدة حتي 10 مرات، فهو يلتقط صورا واضحة ونقية بتفاصيل كاملة إلى أبعد من أي هاتف آخر، إلى جانب عددا من المميزات من بينها شاشة عرض أكبر وكاميرا سيلفي محسّنة، وشاشة سلسة 120 هرتز، ودعم للقلم الالكتروني S Pen.

ويعد Galaxy S23 Ultra من سامسونج هاتف الكاميرا النهائي مع عدساته الأربع، بما في ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل وزوم 10 ميجابكسل 3x وزوم 10 ميجابكسل، وكما يأتي الهاتف الرائد مزودا بقلم مدمج، وهو سهل الاستخدام لتحرير الصور على شاشة الهاتف العملاقة مقاس 6.8 بوصة، فهو يوفر الدقة والوظائف التي لا يمكن تحقيقها ببساطة بلمسة إصبع، كل هذت مقابل سعر يبلغ 43200 جنيه مصري.

هاتف Galaxy S23 Ultra

4. هاتف OnePlus 11:

سجل هاتف وان بلس الجديد OnePlus 11 أفضل نتيجة في اختبار إجهاد البطارية من أي هاتف يعمل بنظام أندرويد، فهو يأتي مزودا بشاحن سريع لا يصدق بقوة 80 وات، مع مميزات أخرى من بينها شحن سريع بقوة 80 وات، وأداء ممتاز، كاميرات خلفية ممتازة.

ويتميز هاتف وان بلس 11، بشاشة من نوع LTPO3 Fluid AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 32 + 48 ميجابكسل، ويتوفر مقابل سعر حوالي 31600 جنيه مصري.

هاتف وان بلس 11

5. هاتف Galaxy S23:

يعد هاتف Galaxy S23 مقاس 6.1 بوصة من سامسونج هو أفضل هاتف صغير الحجم يعمل بنظام التشغيل أندرويد، كما يجلب كاميرات خفيفة الوزن وممتازة وأداء ممتاز وعمر بطارية ممتاز وشاشة سلسة 120 هرتز.

يقدم هاتف Galaxy S23، عمر بطارية جيد بالنسبة لهاتف صغير الحجم تبلغ سعتها 3900 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر الهاتف الذي يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، مقابل سعر حوالى 33900 جنيه مصري.