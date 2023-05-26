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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتطلع لتأمين صدارة الدوري أمام طلائع الجيش.. الليلة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره طلائع الجيش، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على استاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 22، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، مواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري على حساب طلائع الجيش، لتأمين الصدارة.


وخاض الأهلي 22 مباراة في مسابقة الدوري هذا الموسم، فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 مواجهات ولم يتذوق طعم الخسارة.


ومن المتوقع أن يحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي أمام طلائع الجيش، في ظل إصابة الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.


على الجانب الآخر، يطمح طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة بالفوز على الأهلي، تمنحه دفعة قوية في الفترة المقبلة للمنافسة على البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.


يذكر أن الأهلي تغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول.


ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 56 نقطة مع تبقى 7 مباريات مؤجلة له، ومتقدما بنقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.


في المقابل، يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.

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