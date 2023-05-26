غياب فينيسيوس .. قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

مباريات السبت

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي استعدادا لمواجهة إشبيلية، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويواصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، غيابه عن قائمة ريال مدريد، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب الإصابة.





قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية:



حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران.

خط الدفاع: ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز، ميندي، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني؛ ثيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، رودريجو، وألفارو.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الليجا برصيد 74 نقطة.