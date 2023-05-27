اشتهر الهيل ​بفوائده الطبية لصحة الانسان منذ القدم بالإضافة لكونه أحد التوابل الأكثر شيوعًا، فهو ذو قيم غذائية عالية التي اثبتتها العديد من الدراسات .

ويستخدم الكثير من الدول الهيل أو الحبهان فى اغراض كثيرة وخاصة فى الطهى حيث يمنح بعض الأطعمة مثل الكارى، الكيك ،الخبز والقهوة النكهة اللذيذة.، وهناك أربعة أنواع تجارية هي الميسور والمالابار، والمانغالور والألبي.

وتشتمل الثمار المجففة من الحبهان التي تحتوي على بذور الهال على دواء هام كما تتميز بالرائحة القوية مع الطعم اللاذع اللذيذ.

حيث يحتوى الهيل على الكربوهيدرات والبروتينات ، وزيوت طيارة مفيدة ، حيث تظهر هذه الزيوت فى صورة حامض ، والألياف الخام ، الكالسيوم ،الفسفور ، الحديد.، لذا فإن الهيل ينشط الدورة الدموية ويعالج حرقان البول واضطرابات الهضم.

فوائد حب الهال:



وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية، أن الحبهان حظي بتقدير عال عبر التاريخ واستخدم لصناعة العطور وكدواء لشفاء الكثير من الأمراض ..وتكمن قدرته الطبية في الزيوت الطيارة التى يحتوى عليها ..حيث تنفرد تلك الزيوت بشفاء العديد من الأمراض.

ز يعالج حب الهيل العديد من الأمراض:

منها الأمراض الهضمية، والتي تقوم المادة الصبغية الموجودة بالحبهان بشفاء انتفاخ البطن، و علاج اضطرابات الهضم ،كما يريح المعدة من الحموضة الزائدة.

وهو مفيد جدا للأشخاص المصابون بالغثيان والتوتر الزائد لما له من نتائج عظيمة.

و الهيل لهقدرته على تحسين رائحة الفم الكريهة، وهي وصفة تعد قديمة وتقليدية، فمن الممكن مضغ القليل من الهيل بعد الوجبة لتحسين رائحة النفس.

كما أن استعمال الهيل يساعد على الوقاية من البكتيريا والجراثيم التي قد تسبب تسوس الأسنان وأي مشكلات أخرى فيها.

كما يحد الهيل من نشاط المكونات الضارة الموجودة فى الهواء والماء، و يقوى الشهية ، و يخفف الآلام الناتجة عن الغازات التى يسببها تناول البصل والثوم.

كما يعالج الحموضة.، و عند خلط بذور الحبهان مع القرنفل والزنجبيل والكزبرة يتكون خليط رائع يساعد في علاج حالات عسر الهضم ..حيث يقوى الجهاز الهضمي ويحسن من وظائف المعدة ، كما يساعدها على تحسين عملية افراز الإنزيمات والعصارات المعوية بشكل منتظم وطبيعى ويحميها من العدوى.

كما يستخدم فى علاج اضطرابات البول، وهو مدر قوى للبول ويعالج التهاب المثانة، وهو فعال فى معالجة حالات حرقان البول وعسره. ويعالج العدوى البكتيرية فى مجرى البول.

كما يساعد الهيل في علاج الإلتهاب الكلوى لأنه يزيل المواد السامة منها كما يخلصها من املاح الكالسيوم واليوريا المتراكمة التى تزيد عن حاجة الجسم. ،،كما يستخدم فى علاج الضعف الجنسى وحالات القذف الضعيفة للحيوانات المنوية ويعطى نتائج فعالة عند خلطه باللبن وعسل النحل.



النفس الكريهة:

وعلاج للأمراض التنفسية، فالرائحة العطرة القوية للحبهان لها قدرة فعالة فى علاج رائحة النفس الكريهة وذلك عند مضغ بعض البذور لمدة قليلة.،كما يقوم بتحسين نشاط الدورة الدموية ووصولها الى الرئتين ، ويعالج انتفاخ الرئة

وعند الإصابة بإلتهاب الحلق عليك بتناول كمية قليلة من هذا التابل الهائل.، فهو يقى من الفواق وذلك بعمل خليط مصنوع بواسطة غلى كمية من بذوره المطحونة مع كوب من الماء وبه خمس اوراق من النعناع ويتم شرب هذا الخليط للتخلص من الفواق.، كما يعالج الربو والتهابات القصبة الهوائية.

و عند خلطة بالقرفة يعالج حالات التهاب البلعوم ، والحلق، و اللوزتين او الجزء اللحمى من نهاية اللسان ، وعند الإصابة بإلتهاب الحلق عليك بتناول كمية قليلة من هذا التابل الهائل.، فهو يقى من الأنفلونزا.،و يمكن اضافته مع مياه الإستحمام لتعقيم وتطهير البشرة والشعر، ويفيد في علاج حب الشباب وتنقية البشرة.

حيث يستخدم زيت الحبهان لوقاية الجسم من البكتيريا والتعفن وذلك لأحتوائه على خصائص مضادة لهذه المؤثرات وتعتبر مكوناته آمنة للإستخدام.

و يستخدم كذلك كغسول مطهر للفم بإضافة قطرات قليلة من الزيوت المستخلصة منه للماء حيث يحمى الفم من تسوس الأسنان ومن الجراثيم . ويعالج قرح الفم.

و يمكن اضافته لمياه الشرب لقتل الجراثيم الموجودة بها.. حيث يتميز الحبهان بقدرته الهائلة على تنظيف الجسم من السموم لإحتوائه على مكونات مزيلة للسموم.

وتساعد حبات الهيل، على علاج مشكلات المعدة، وتقلصات الأمعاء والنفخة.، وتساعد على زيادة حركة الطعام عبر الأمعاء، مما يساعد على الوقاية من الإمساك، وتعزيز عملية الإخراج.





والهيل غني بالألياف الغذائية؛ مما يعطيه خاصية مهمة، إذ إن الألياف تساهم بشكل كبير في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.



- عند اضافة الحبهان للشاى يمنحه قوة لعلاج الصداع الناتج عن عسر الهضم.، وعلاج حالات الإكتئاب عند غليه واضافته للشاى.، و يساعد فى علاج حالات التشنج العضلى والسعال والضعف العام بالجسم.

ويستخدم كذلك في الصناعة والأدوية، فالزيوت الأساسية الموجودة بالحبهان تستخدم فى اغراض صيدلية لصناعة بعض الأدوية.